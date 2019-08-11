“معلومة مرعبة” عن أرباح “أغنى عائلة”.. في الدقيقة

تعتبر عائلة “والتون” أثرى عائلة حول العالم، والتي تمتلك سلسلة متاجر “وولمارت” في الولايات المتحدة الأميركية بثروة إجمالية تصل إلى 191 مليار دولار أميركي، لكن المعلومة الصادمة التي نشرها موقع “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية تتعلق بالأرباح التي تحققها العائلة الأميركية في الدقيقة الواحدة، والساعة الواحدة، وفي اليوم الواحد بطبيعة الحال، إذ تظهر أرقام فلكية لا يمكن تصديقها لولا أنها صادرة عن مؤسسات بحثية مالية مرموقة ورصينة، وتجري مسحا بحثيا موثوقا في اقتفاء أثر الأرباح التي تحققها العائلات الاقتصادية الثرية حول العالم.

ووفق “بلومبيرغ” تربح عائلة “والتون” في الدقيقة الواحدة نحو سبعين ألف دولار أميركي، ما يجعل ربحها في الساعة الواحدة يتخطى حاجز الأربع ملايين دولار أميركي، فيما أرباح هذه العائلة خلال ساعات اليوم الواحد نحومائة مليون دولار أميركي، إذ تصدرت عائلة والتون منذ مطلع عام 2018 قائمة أثرى العائلات الاقتصادية حول العالم، وهو العام الذي شهد تحسنا كبيرا في مواقع العائلات الثرية الأميركية في قائمة أثرياء العالم.

وسلسلة متاجر “وولمارت” هي متاجر أميركية المنشأ للبيع بالتجزئة، وتعمل في 27 بلدا حول العالم، ويعمل بها نحو اثنين مليون موظف، وتعتبر أحد أهم قصص النجاح المالي إلهاما للبشرية حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية