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إطلاق تحديث جديد لتطبيق Apple Music على أندرويد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق Apple Music قامت شركة آبل الأمريكية بإطلاق تحديث جديد للتطبيق على أنظمة أندرويد.

وسيحتوي التحديث الجديد على مجموعة من الميزات من أبرزها ميزة الوضع الليلي التي ستأتي باللون الأسود.

ويستطيع المستخدم تجريب هذه الميزة وتثبيتها من خلال إعدادات التطبيق، وستساعد هذه الميزة المستخدم على توفير الطاقة وإراحة العينين.

بالإضافة إلى ذلك سيحتوي التحديث على ميزة تتيح له عرض كلمات الأغاني بالتزامن مع تشغيل الأغاني بشكل دقيق للغاية، بحيث تظهر كلمات الأغنية في واجهة التطبيق بشكل تلقائي.

وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث الجديد سيصل إلى أجهزة آيفون قريبا، وذلك مع إطلاق الشركة لتحديث IOS 13 لأجهزة آيفون.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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