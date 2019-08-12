طفل يفقد حياته على البحر بسبب “مظلة غادرة”

في حادثة مؤسفة للغاية توفي طفل أمريكي يبلغ من العمر 13 عام وأصيب شخصان من عائلته بجروح بسبب طيران المظلة التي كانوا يستظلون بها على أحد شواطئ ولاية ماساشوستس.

ولم تكن العائلة القادمة من ولاية فلوريدا تعلم بأن رحلتها السياحية إلى شاطئ غود هاربور بيتش ستتحول لمأتم، وبأنها ستفقد فردا من أفراد العائلة.

وقال شهود عيان بأن الرياح القوية جعلت المظلة تطير وتصطدم بشخصين من العائلة قبل أن يصيب رأس المظلة الطفل بجروح خطيرة.

وعلى الفور تم إسعاف المصابين إلى المستشفى القريب من الشاطئ، ولكن إصابة الطفل كانت خطيرة للغاية، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن وفاته، وسط صدمة ودهشة العائلة.

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