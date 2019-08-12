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طفل يفقد حياته على البحر بسبب “مظلة غادرة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة مؤسفة للغاية توفي طفل أمريكي يبلغ من العمر 13 عام وأصيب شخصان من عائلته بجروح بسبب طيران المظلة التي كانوا يستظلون بها على أحد شواطئ ولاية ماساشوستس.

ولم تكن العائلة القادمة من ولاية فلوريدا تعلم بأن رحلتها السياحية إلى شاطئ غود هاربور بيتش ستتحول لمأتم، وبأنها ستفقد فردا من أفراد العائلة.

وقال شهود عيان بأن الرياح القوية جعلت المظلة تطير وتصطدم بشخصين من العائلة قبل أن يصيب رأس المظلة الطفل بجروح خطيرة.

وعلى الفور تم إسعاف المصابين إلى المستشفى القريب من الشاطئ، ولكن إصابة الطفل كانت خطيرة للغاية، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن وفاته، وسط صدمة ودهشة العائلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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