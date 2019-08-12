نصائح وعادات غذائية لتناول اللحوم في عيد الأضحى

مع حلول عيد الأضحى المبارك تأتي كثير من العادات الغذائية الخاطئة التي نتبعها وتضر بصحتنا وتجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

ولهذا نقدم لكم أكثر من نصيحة غذائية لتناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك دون حدوث أي مشكلات. إليك أهم النصائح الغذائية لتناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى المبارك.

1- في عيد الأضحى كثير منا يلجأ إلى تناول اللحوم أو الرقاق باللحمة المفرومة كإفطار وبالطبع هذا سيسبب كثيرا من الأضرار على أجسامنا لذا يجب الابتعاد عن هذه العادة السيئة.

2- ضرورة تناول كميات معتدلة من اللحوم موزعة على عدة وجبات.

3- يجب أن تعتمد على مصادر أخرى للبروتين ولا تعتمدي على اللحوم فقط في فترة العيد، فيمكنك تناول البقوليات وغيرها من الدواجن كالطيور أو الأسماك.

4- من الضروري إزالة الدهون في اللحوم قبل طهيها، وذلك لمنع نزول الدسم في الشوربة والتقليل من زيادة نسبة الدهون في الدم.

5- لتقليل الأضرار التي تحتويها اللحوم، احرص على عصر الليمون على اللحم قبل طهيه. يمكنك أيضا استبدال الليمون بقليل من الخل أو الخلط بينهما.

6- لمحبي شي اللحوم، هل تعلمون أن تعرض اللحم إلى اللهب أثناء فترة الشي مدة طويلة يزيد من الإصابة بالأمراض المزمنة؟ لذا تجنب هذا الأمر بطهيه بشكل جزئي قبل الشواء.

7- تأكد من وجود طبق السلطة على سفرتك والذي يحتوي على كثير من الخضروات الخضراء التي تساعد في عملية حرق الدهون.

8- ولأن نبات البقدونس يقوم بامتصاص الدهون باللحم، فلماذا لا تضيف البقدونس إلى اللحوم عند تقديمها لتناولها؟.

9- إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون تناول اللحوم المطهية في الزيت أو السمن، فعليك أن تقلل من تناولها حتى لا تزداد نسبة الدهون في الدم.

10- من أكثر العادات التي لا يمكن الاستغناء عنها هو تناول اللحوم مع المخللات.

11- توقف عن تناول المشروبات الغازية التي اعتدت على تناولها مباشرة بعد الطعام واستبدلها بتناول الشاي الأخضر أو النعناع أو الزنجبيل لامتصاص الدهون.

ملحوظة: احرص على ممارسة التمارين الرياضية البسيطة في العيد لتحفيز الجسم على التخلص من الدهون الزائدة بسبب تناول اللحوم.

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