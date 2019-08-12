مميزات عديدة في تحديث تيلغرام الجديد

قامت شركة تيلغرام بإطلاق إصدار جديد لتطبيقها على نظامي أندرويد وأي أو إس، وحمل الإصدار الجديد اسم Telegram 5.10.

وأضاف التحديث مجموعة كبيرة من الميزات التي ستجعل استخدام التطبيق أكثر متعة وفائدة.

وتعد ميزة الرسالة الصامتة من أهم وأبرز الميزات في التحديث الجديد، فمن خلالها سيكون المستخدم قادرا على إرسال رسالة لزملائه وأصدقائه في أي وقت دون أن تسبب الرسالة إزعاجا لهم، وذلك من خلال الضغط المطول على زر الإرسال لتصلهم الرسالة دون صوت، حتى وإن كان جهازهم على الوضع العام.

كما أطلقت تيلغرام في التحديث ميزة الوضع البطيء المخصصة لإدارة المجموعات، فمن خلال هذه الميزة سيقوم مدير المجموعة بتحديد عدد الرسائل التي يمكن لأي شخص نشرها في المجموعة، فبعد أن يقوم الشخص بنشر رسالته سيظهر له مؤقت يحدد له مدة الانتظار التي يجب عليه الالتزام بها قبل إرسال الرسالة الثانية.

ومن الميزات الجديدة إمكانية تخصيص ألقاب لمشرفي المجموعات، بالإضافة إلى دعم مقاطع الفيديو، ودعم الرسوم التعبيرية.

كما أضافت تيلغرام خيارا للتحكم بتكرار الملصقات المتحركة، كما قامت بإعادة تصميم قائمة المرفقات، لكي تساعد المستخدم على اختيار الصور ومقاطع الفيديو التي يريد إرسالها بشكل سهل.

الجدير بالذكر أن التحديث الجديد أصبح متاحا على متجر آبل وجوجل بلاي، وكل ما على المستخدم فعله تحديث التطبيق والتمتع بميزات تيلغرام الجديدة.

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