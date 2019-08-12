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شاب هندي يغرق سيارة بي إم دبليو لسبب غريب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدم شاب هندي في حادثة غريبة من نوعها في منطقة يامونا نغر الواقعة في ولاية هاريانا على إغراق سيارة بي إم دبليو جديدة وفاخرة في النهر لسبب غريب.

حيث طلب الشاب من والده سيارة جاغور كهدية في عيد ميلاده، ولكن والده قام بإهدائه سيارة بي إم دبليو، الأمر الذي دفع الشاب إلى إغراق السيارة.

ونشر الشاب الهندي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عملية إغراق السيارة، التي لم تغرق بشكل كامل بسبب وجود أعشاب في أسفل النهر.

وبعد ذلك قام الشاب الهندي بانتشال السيارة بمساعدة بعض السكان المحليين، في حين فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

وقالت الشرطة الهندية إن الشاب غير مستقر عقليا، وبأنه كان يرغب في الحصول على سيارة جاغور لأنها أوسع من سيارة بي إم دبليو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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