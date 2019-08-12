شاب هندي يغرق سيارة بي إم دبليو لسبب غريب

أقدم شاب هندي في حادثة غريبة من نوعها في منطقة يامونا نغر الواقعة في ولاية هاريانا على إغراق سيارة بي إم دبليو جديدة وفاخرة في النهر لسبب غريب.

حيث طلب الشاب من والده سيارة جاغور كهدية في عيد ميلاده، ولكن والده قام بإهدائه سيارة بي إم دبليو، الأمر الذي دفع الشاب إلى إغراق السيارة.

ونشر الشاب الهندي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عملية إغراق السيارة، التي لم تغرق بشكل كامل بسبب وجود أعشاب في أسفل النهر.

وبعد ذلك قام الشاب الهندي بانتشال السيارة بمساعدة بعض السكان المحليين، في حين فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

وقالت الشرطة الهندية إن الشاب غير مستقر عقليا، وبأنه كان يرغب في الحصول على سيارة جاغور لأنها أوسع من سيارة بي إم دبليو.

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