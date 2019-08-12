جديد سينولوجي وحدة تخزين مدمجة

أماطت شركة سينولوجي التايوانية اللثام عن وحدة تخزين مدمجة حديثة ومتطورة أطلقت عليها اسم DS620slim.

وتأتي وحدة التخزين الجديدة بأبعاد مدمجة 1.12 x 1.15 x 5.17 سم، وتتيح الفرصة للمستخدم لتركيب 6 أقراص صلبة.

ومن خلال هذه الأقراص سيكون المستخدم قادرا على استخدام عدة طرق للتشغيل ومن أهم هذه الطرق JBOD، RAID 0، RAID 1، RAID 5، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تقنية سينولوجي Hybrid RAID.

وتعمل وحدة التخزين الجديد بمعالج Celeron j3355 ثنائي النوى يعمل بسرعة 2.5 غيغا هرتز في الثانية، وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 2 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 6 غيغا بايت.

وقالت الشركة التايوانية إن وحدتها الجديدة ستعمل بسرعة 256 ميجابايت في الثانية أثناء القراءة، 198 ميجا بايت في الثانية أثناء الكتابة.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بوصل وحدة التخزين الجديدة بالشبكة المنزلية من خلال منفذي Gigabit-LAN، كما زودت الشركة التايوانية الوحدة بمنفذي USB 3.0.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية لم تعلن عن الموعد الرسمي لإطلاق منتجها الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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