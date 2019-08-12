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خلل يصيب خدمات غوغل كروم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ مستخدمو متصفح غوغل كروم بحدوث مجموعة من المشكلات في المتصفح الأشهر في العالم مساء يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

ووقع الخلل في الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وهولندا، بالإضافة إلى دول أمريكا اللاتينية، حيث عانى 82% من مستخدمي غوغل كروم في هذه الدول من مشاكل في استخدام المتصفح في علميات البحث.

من جانبها لم تقم شركة غوغل بالإدلاء بأي تصريحات حول هذا الخلل، في حين أكد البعض أن الخلل حصل نتيجة قيام الشركة الأمريكية بإجراء تعديلات على عمل المتصفح، وإصلاح الأخطاء البرمجية الموجودة فيه.

ولا يعد هذا الخلل الأول الذي يصيب خدمات غوغل إذ سبق أن واجهت غوغل بعض المشكلات في خدماتها خلال شهر يونيو الماضي، وتسببت هذه المشكلات في إيقاف خدمة Google Cloud في عدة دول حول العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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