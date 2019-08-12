خلل يصيب خدمات غوغل كروم

تفاجأ مستخدمو متصفح غوغل كروم بحدوث مجموعة من المشكلات في المتصفح الأشهر في العالم مساء يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

ووقع الخلل في الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وهولندا، بالإضافة إلى دول أمريكا اللاتينية، حيث عانى 82% من مستخدمي غوغل كروم في هذه الدول من مشاكل في استخدام المتصفح في علميات البحث.

من جانبها لم تقم شركة غوغل بالإدلاء بأي تصريحات حول هذا الخلل، في حين أكد البعض أن الخلل حصل نتيجة قيام الشركة الأمريكية بإجراء تعديلات على عمل المتصفح، وإصلاح الأخطاء البرمجية الموجودة فيه.

ولا يعد هذا الخلل الأول الذي يصيب خدمات غوغل إذ سبق أن واجهت غوغل بعض المشكلات في خدماتها خلال شهر يونيو الماضي، وتسببت هذه المشكلات في إيقاف خدمة Google Cloud في عدة دول حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية