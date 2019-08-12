جديد Nubia هاتف بنظام تبريد حراري

أزاحت شركة Nubia الصينية الستار عن هاتف جديد ومميز بنظام تبريد حراري أطلقت عليه اسم Red Magic3.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855، ونظام تشغيل Android 9 Pie.

ويتميز الهاتف الجديد بهيكله الرائع المزود بمنظومة تبريد تعمل على سحب الهواء من داخل الهاتف وإخراجه من خلال فتحة موجودة أسفل الكاميرا الخلفية، وذلك من خلال مروحة صغيرة تدور 14 ألف دورة في الدقيقة.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.65 بوصة، بدقة عرض +FullHD، وتقنية DC التي تتيح للمستخدم التحكم في شدة سطوع الشاشة، ومعدل استجابة بمقدار 4 ميلي في الثانية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على وجوه، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغا بيكسل، تعمل بمستشعر Sony IMX586، قادرة على التقاط صور وفيديوهات بدقة 8K.

وقالت الشركة الصينية إن مساحة الذاكرة الداخلية ستبلغ 128256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بعدة مساحات 6،8،12 غيغا بايت.

أما بالنسبة لبطارية الهاتف الجديد فستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع.

يذكر أن الشركة الصينية أطلقت الجهاز في الأسواق بأسعار تختلف بحسب مساحة الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية.

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