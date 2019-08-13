نظام تشغيل هواوي الجديد.. أكثر سرعة وأمانا من اندرويد؟

أعلنت شركة هواوي الصينية عن نظام تشغيلها الخاص Harmony OS الذي اعتبرته بديلا جيدا لنظام تشغيل اندرويد رغم تأكيدها على الاستمرار مع نظام اندرويد.

وكشفت هواوي عن النظام خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، وقالت إنه يحتوي على تقنيات أكثر سلاسة ويعمل مع مختلف الأجهزة من ضمنها الهواتف الذكية.

وقال المدير التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو إن النظام سيعمل كمنصة مفتوحة المصدر وهذا يعني أنه يمكن للشركات الأخرى استخدامه، ويمكن استخدامه كبديل على أجهزة هواوي وهونر في حال تم منع الشركة من استخدام نظام أندرويد.

لكن النظام يواجه تحديا بعدم دعمه من مطوري الطرف الثالث، كما أنه من المتوقع ألا يتلقى دعما من غوغل كما حدث مع نظام تشغيل ويندوز فون من مايكروسوفت.

ولتشجيع المطورين، حاولت هواوي جذبهم من خلال إعراب الشركة عن استعدادها لخفض الرسوم المستحقة على مطوري التطبيقات الذين يعملون في نظام التشعيل إلى ما بين 10٪ و 15٪، أما غوغل وآبل فتقومان باقتطاع نسبة تصل إلى 30%.

ويستند نظام التشغيل Harmony OS على محرك يعمل على تعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة تلقي الأوامر والاستجابة لها، الأمر الذي يقلل زمن استجابة التطبيقات بنسبة 25.7% مما يرفع كفاءة النظام إلى 5 أضعاف كفاءة الأنظمة الحالية وخاصة اندرويد و iOS .

ويعتمد النظام في عمله على النواة الصغرى، وحسب هواوي فإن هذا يرفع من درجة الأمان، يحيث يمنع الوصول إلى جذور النظام الأصلية والعميقة وهذا بعكس أندرويد.

ومن المنتظر أن تكون شاشة Honor Vision TV أول جهاز يعتمد على نظام تشغيل Harmony OS.

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