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صور أغرب خاتم خطوبة تشغل الـ”سوشيال ميديا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدة صور لخاتم خطوبة وُصف بأنه أغرب خاتم خطوبة في العالم.

وصنع الخاتم الغريب من الفضة، واحتوى الخاتم على 3 حلقات زينت بأحجار كريمة خضراء اللون، وأحيطت كل حجرة من هذه الأحجار بمجموعة من أحجار الألماس الصغيرة، في حين تم تزيين جسم الخاتم بأحجار كروية زرقاء.

ومن خلال الصور فإن الخاتم يبدو بمنظر غريب وغير مألوف، ولرؤية الشكل الحقيقي للخاتم يجب على الشخص النظر إليه من زاوية واحدة فقط.

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الخاتم، فمنهم من وصف الخاتم بالجميل والرائع، ومنهم من قال عنه بأنه أقبح خاتم خطوبة، في حين قال البعض إن ألوان الخاتم غير متناسقة مع بعضها البعض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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