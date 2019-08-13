جديد سامسونغ.. عدسات لاصقة بكاميرا خفية

أشارت مجموعة من التقارير إلى قيام شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بتسجيل براءة اختراع جديدة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لعدسة لاصقة بكاميرا خفية.

وتسعى الشركة الكورية الجنوبية من هذا الاختراع لتوفير عدسات لاصقة توضع على العينين مزودة بكاميرا متناهية في الصغر قادرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.

وأكدت التقارير تزويد سامسونغ العدسات بمستشعرات تتأثر بحركة العين، ومن خلال هذه المستشعرات سيكون المستخدم قادرا على التحكم بوظائف الكاميرا من خلال الرموش، أو النظر إلى الأعلى أو إلى الأسفل.

يذكر أن التقارير لم تستطع أن تكتشف الموعد المتوقع لطرح العدسات اللاصقة الجديدة في الأسواق، كما أنها لم تكن قادرة على كشف سعرها.

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