لتحسين خدمة الأخبار.. فيسبوك تدفع ملايين الدولارات

في إطار سعيها لتحسين خدمة الأخبار ومحاربة الأخبار الكاذبة قامت شركة فيسبوك الأمريكية بعرض مبلغ 3 مليون دولار على كبرى وسائل الإعلام الأمريكية مثل إي بي سي نيوز، وول ستريت جورنال، وواشنطن بوست وغيرها لاستخدام أخبارها في تبويب جديد في موقع فيسبوك.

وأكدت الشركة الأمريكية إضافة تبويب جديد مخصص لهذه الأخبار يظهر بجوار الخصائص الأساسية، ومن خلاله سيكون المستخدم قادرا على الاطلاع على أهم الأخبار من مصادرها الحقيقية.

وقالت فيسبوك إن انتشار الأخبار الكاذبة والمزيفة هو السبب الرئيسي لإطلاقها هذه الخدمة، حيث أكدت الدراسات الحديثة أن 60 % من الشعب الأمريكي يحصل على أخباره من وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يتأكد من صدق الأخبار، الأمر الذي يعزز انتشار الأخبار الكاذبة.

الجدير بالذكر أن فيسبوك ستطلق هذه الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ومن المتوقع أن تعممها على عدة دول أخرى في حال أثبتت الميزة الجديدة فائدتها في مكافحة الأخبار الكاذبة.

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