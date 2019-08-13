BTL تبدأ ببيع هاتف خاص برجال الأعمال

بعد أن أماطت شركة BTL المالكة لحقوق بيع Vertu اللثام منذ مدة عن هاتفها الجديد المصمم خصيصا لرجال الأعمال، والذي حمل اسم Aster P، بدأت الشركة في طرح الهاتف في الأسواق رسميا.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 660 ثماني النوى، ويتميز الهاتف الذي تم تجميعه في المملكة المتحدة بهيكله الأنيق، حيث عمدت الشركة إلى تزويده بعناصر من البلاتين وجلود التماسيح الفاخرة.

وجاء الهاتف بشاشة مقاس 5 بوصة، ودقة عرض 10801920 بيكسل، وبكاميرا أمامية عالية الدقة، وأخرى خلفية مميزة قادرة على التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3200 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 3.0، ومنفذ مخصص لتركيب شريحتي اتصال، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن شركة BTL طرحت النسخة العادية من هذا الهاتف بسعر 5200 دولار أمريكي، بينما طرحت النسخة المتطورة منه والتي تحتوي على مواصفات خارقة بسعر 14 ألف دولار أمريكي.

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