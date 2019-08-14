تليسكوب بقلب صحراء الأردن يستقطب السواح

في قلب صحراء وادي رم بالمملكة الأردنية، وبعيدا عن التلوث الضوئي الذي تعيشه المدن المكتظة بالسكان تم تركيب تليسكوب حديث تابع للمرصد الفلكي أتاح للمهتمين بمراقبة النجوم وعلم الفلك فرصة مشاهدة مناظر لا مثيل لها.

ويستخدم البدو، الذين يعيشون في الصحراء، النجوم في تحديد اتجاهات سيرهم منذ آلاف السنين. فهم يعتمدون على نجمة الشمال وغيرها من النجوم لمعرفة طريقهم عبر الصحراء الشاسعة.

استقطب المشروع عددا كبيرا من السواح منذ بدايته وهو أمر مهم لأن السياحة تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية في الأردن، حيث تشكل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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