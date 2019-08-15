الصحة تستنكر جريمة قتل الأسرى وتدعو مجلس الأمن ومحكمة الجنايات لتقديم مرتكبيها للعدالة

استنكرت وزارة الصحة ما قامت به عناصر حفتر من قتل

وتعذيب للأسرى والتنكيل بجثثهم واصفة إياها بالجريمة النكراء.

وقالت الوزارة

في بيان لها الأربعاء، الجثامين التي استلمها مستشفى الزاوية التعليمي من الهلال

الأحمر الليبي وجدت عليها أثار التعذيب والتنكيل ولم توضع بدار الرحمة مما أدى

لتحللها بطرق تخالف كل القوانين والأعراف المحلية والدولية.

ودعت الوزارة، حكومة الوفاق ومجلس الأمن الدولي والبعثة

الأممية ومحكمة الجنايات الدولية إلى العمل على تقديم أصحاب هذه الأفعال إلى

العدالة لينالوا جزاءهم.

واعتبرت الوزارة، أن هذه الانتهاكات المروعة التي لا

تحترم الإنسانية وتستبيح حرمة المسلم أعمال إرهابية تتصادم مع ديننا الحنيف ولا

تكون من أخلاق ولا أعراف الشعب الليبي.

يشار إلى أن الهلال الأحمر بالزاوية تسلم الثلاثاء، 12

جثة من أسرى قوات الجيش الليبي ومدنيين اختطفتهم عناصر حفتر وقامت بتصفيتهم بعد

تعذيبهم.

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