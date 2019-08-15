تسريب جديد يكشف ألوان “آيفون 11”

يفصل شهر بيننا وبين إطلاق شركة أبل الأميركية لهاتف “آيفون 11″، ويشير تسرب جديد إلى أن الشركة قد تقدم الجهاز بألوان جديد تشكل إضافة في تشكيلة منتجاتها.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن موظف في مصنع “أبل فوكسكون” في الصين ، قوله إن “آيفون 11” الجديد سيأتي بأربعة ألوان هي الرمادي، والفضي، والذهبي، ونموذج أخضر غامق جديد تماما.

علاوة على ذلك، يدعي الموظف أن “آيفون 11″، سيكون له لوحة زجاجية بلورية بدلاً من الزجاج الشفاف المعتاد، ولن يعرض كلمة “iPhone” على الإطلاق – فقط شعار Apple الشهير.

وتم نشر المعلومات لأول مرة على موقع Zhihu الصيني للأسئلة والأجوبة في الشهر الماضي، وظهرت من جديد على موقع تسرب Slashleaks.

وليس من الواضح ما إذا كانت الطرز الثلاثة لهاتف آيفون الجديد ستكون متاحة باللون الأخضر الداكن، أم أن iPhone 11R هو الذي سيحصل على اللون الجديد فقط ، كما أشاع سابقًا.

وهذه المعلومات لم يتم التحقق منها حيث لم تؤكدها أبل كما لم تنفِها حتى الآن، ولكن العديد من التفاصيل الأخرى في التقرير تتحدث عن شائعات سابقة حول iPhone 11 القادم.

على سبيل المثال ، يزعم التقرير أن الهواتف الجديدة ستحتوي على نظام كاميرا ثلاثية العدسات داخل مجموعة مربعة جديدة ، وسوف تتخلى أبل عن تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد الحساسة للضغط ، والتي قد تؤدي إلى عرض أقل حجماً قليلاً.

سوف تواصل الطرز الجديدة استخدام منفذ الإضاءة القديم بدلاً من التحول إلى USB-C، وفقًا للتقرير.

يوضح الموظف المزعوم أيضًا أن iPhone 11 سيكون متاحًا بنسخ 64 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت، بينما سيتم تثبيت iPhone 11 Max ببطارية تبلغ 3،969 مللي أمبير في الساعة.

من المتوقع أن تكشف أبل عن أجهزتها الجديدة في حدث في كاليفورنيا الشهر المقبل، في حوالي 10 سبتمبر.

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