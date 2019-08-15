صور “لا تصدق” من جوائز مصوّر الطبيعة الأسترالية

كشفت جوائز مصور الطبيعة الجغرافية الأسترالية لعام 2019 مرة أخرى عن قوة الطبيعة المذهلة.

وفاز في الجائزة هذا العام مات بيتسون، من أستراليا الغربية، وحصل على الجائزة الأولى عن صورته لأسماك القرش التي تدور حول حوت على الشاطئ.

وتم التقاط الصورة على شاطئ شاينز في ألباني باستخدام طائرة بدون طيار، ويظهر هذا الحيوان على بعد خمسة أمتار فقط من الشاطئ.

وكانت الصورة واحدة من 2219 تم إدخالها في المسابقة السنوية – الجائزة التي حصل عليها متحف جنوب أستراليا.

وفي هذه الصورة يتم رؤية حوت زعنفة كبير على الشاطئ شاين في ألباني في أستراليا، حيث كانت أسماك القرش البيضاء الكبيرة تتغذى على البقايا قبل إزالتها. تم التقاط الصورة بواسطة “مات بيتسون” باستخدام طائرة بدون طيار.

وقال بيتسون: “كان من غير الواقعي ، الوصول إلى بلدة ساحلية مسالمة مع شاطئ أصلي ثم رؤية هذه الحوت الضخم على بعد خمسة أمتار من الشاطئ – ثم لاحظنا الصراخ بالقرب منك وأدركنا أن بعض أسماك القرش قد توقفت أيضًا”.

وأشاد الحكام بموضوع اللقطة الفريدة، وقالوا “على الرغم من رؤية ملايين الصور الطبيعية على مر العقود، لم نر أي شيء يشبه هذه الصورة عن بعد”.

ونعرض لكم تاليا مجموعة من الصور الفريدة التي شاركت في المسابقة:

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية