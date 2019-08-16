تم الإعلان عن إصدار جديد من لعبة Need for Speed تحت اسم Heat حيث سيعود الإصدار الجديد باللاعبين إلى نمط المطاردات بين الشرطة والخارجين عن القانون من هواة السرعة والقيادة الخطيرة.

اللعبة تحت تطوير فريق Ghost Games وإنتاج شركة EA الذي سيُقدّم لعشاقها عالماً مفتوحاً مع قصة عميقة ومظلمة ومع رسومات عالية الوضوح، كما سيُمكّنهم من تخصيص مركبات خاصة بكل إريحية، والميزة الأهم أن هذا الجزء لن يتطلب اتصال المُستخدم بالإنترنت.

يُشار إلى أن الجزء الجديد من اللعبة سيصدر في 8 من نوفمبر القادم على أجهزة Xbox و PS4 و PC يمكنك مشاهدة العرض الدعائي بالأسفل:

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