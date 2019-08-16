الصحة ترسل مستلزمات طبية إلى منطقة الشورى بالكفرة

سلمت وزارة الصحة، الجمعة، منطقة الشورى الإدارية في بلدية الكفرة شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية العامة؛ لتلبية احتياجات جميع مراكز الرعاية الصحية الواقعة بالمنطقة.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى محمد يوسف، أن الشحنة ستغطي احتياجات “مجمع عيادات ليبيا” والمركز الصحي “المختار”، وعيادتي :السرير” و “النهر” لمدة 4 أشهر قادمة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

يذكر أن الشحنة وصلت بعد خطاب وجهه مدير إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى إلى الوكيل العام لوزارة الصحة يشكو فيه النقص الحاد في الأدوية العامة والمستلزمات والمعدات الطبية.

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