اتفقت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني على تعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مجال الصحة الإلكترونية وتقنية المعلومات.

جاء ذلك ضمن فعاليات مشاركة وزير الصحة المفوض أحميد بن عمر، بالمنتدي العربي الصيني بالعاصمة بيكين.

وبحث بن عمر، خلال لقائه، مع القائم بأعمال السفير الصيني في ليبيا “وانغ تشيهين” الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين خاصة في مجال الصحة وتقنية المعلومات، حيث أكد الوزير على أهميه الدور الصيني في المشاركة في تدريب الكوادر ال

من جانبه أشار “تشيهين” إلى أهمية المشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العربي الصيني الذي سيشهد توقيع خريطة الطريق للتعاون العربي الصيني في مجال الصحة.

كما اتفق الطرفان على أهمية رفع مستوى التعاون والشراكة في مجال الصحة والصحة الإلكترونية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

The post اتفاق تعاون في مجال الصحة الإلكترونية وتقنية المعلومات مع جمهورية الصين الشعبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا