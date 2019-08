كاديلاك تُخطط لإطلاق سيارة جديدة بقدرات خيالية!

كشفت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت صوراً ومعلومات عن النموذج القادم من سيارات Escalade التي يعشقها الملايين حول العالم.

حيث حافظت على هيكلها الضخم التي اشتهرت به، لكنها حملت تغيرات كبيرة في شكل الواجهات التي أصبحت أكثر انسيابية، وتصميم المصابيح التي باتت ضيقة ومزودة بتقنيات LED.

وستحصل هذه السيارة على تصاميم جديدة لأقراص العجلات، ومقصورة واسعة مزودة بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ7 ركاب، ومزينة بالخشب الفاخر والكروم.

هذا ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات: محرك بنزين بـ8 أسطوانات وسعة 6.2 لتر، ومحرك بـ8 أسطوانات على شكل حرف V بسعة 4.2 لتر، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل، كما يتوقع أن تُطرح منها نسخ هجينة تعمل بمحركات بنزين وكهرباء.

