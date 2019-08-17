مميزات جديدة ومُغامرة أولى من نوعها في تاريخ “ببجي”

أطلقت شركة Tencent المطورة للعبة ببجي تحديثاً يحمل الرقم الفرعي 0.14.0 ويُعتبر أحد أكبر التحديثات التي أطلقتها الشركة في الفترة الأخيرة.

وأضاف مطورو اللعبة طوراً جديداً للزومبي، وسيحمل اسم “Infection” (عدوى)، من شأن هذا الطور أن يضع فريقان في مواجهة بعضهما، بحيث يكون الأول “مدافعين”، بينما الآخر سيكون فريق “الزومبي”، ما يعني أن عشاق اللعبة سيلعبون دور الزومبي للمرة الأولى في تاريخ “ببجي”.

ووفقاً لملاحظات التحديث فإن لاعبا ضد لاعب أحياناً يكون أمراً غير متكافئ نظراً لفارق المستوى بين اللاعبيْن أحياناً، بالتالي تم وضع فريق ضد آخر، وسيعتمد الفريق الأول “المدافعون” على أسلحة متطورة للقضاء على فريق “الزومبي”.

أما فريق الزومبي فلديهم قدرات هجومية من دون أسلحة وميزة إصابة الخصم بالعدوى، فعند إصابة أي لاعب بالعدوى فسيصبح زومبي معهم ضد زملائه السابقين، وفي حال تبقّى من المدافعين مقاتلاً واحداً فقط، فاللعبة لن تنتهي إلا إذا استطاع هذا المقاتل القضاء على كل فرقة الزومبي، ويفوز الزومبي إذا استطاع إيصال العدوى له.

كما أن من مفاجآت لعبة “ببجي” في ثوبها الجديد، هو أن أحداث المواجهة بين “المدافعين” و”الزومبي” ستدور على أرض جزيرة.

وشهدت اللعبة إضافة مهام جديدة بالإنجازات، وتم تقليل عدد من المهام وترقية المكافآت، كما تم تحسين أداء اللعبة على نظامي اندرويد واي أو اس بالإضافة لتطوير اللعبة على الأجهزة المتوسطة والضعيفة وتقليل استهلاك البطارية على أجهزة آيفون.

وقام مطورو اللعبة بزيادة نسبة الحظ للحصول على عناصر أسطورية في جميع الصناديق بالإضافة لعجلة الحظ.

وجاء في التحديث أنه تم تحسين مستوى جودة إطلاق النار عند دخول اللاعبين في الحلقة الأخيرة، وتجربة أكثر سلاسة حين يظهر لاعبون آخرون أو تظهر الإمدادات الجوية، دون توضيح التفاصيل، كما جاء في التحديث تسريع فتح الحقائب على الأجهزة الضعيفة.

وأعلن مطورو اللعبة عن إصلاح مشكلة في بعض الأجهزة مثل التعليق عند فتح الحقيبة أو ركوب السيارات والاقتراب منها، وإصلاح مشكلة عدم قفز اللاعب في بعض الأماكن.

وتم تحسين الرسوميات والمؤثرات البصرية على اللاعب، وإضافة تفاصيل ملحوظة في المصانع والغرف ورفع مستوى الحشائش وزيادة المساحات الخضراء في بعض الأماكن، وهذا كله سيساعد اللاعبين على الاختباء بشكل أفضل.

كما تم إضافة شخصية مجانية جديدة تُدعى فيكتور وتتمتع هذه الشخصية بمميزات ومظهر وصوت خاص في الدردشة.

كما يتمتع فيكتور بمهارات تقليل وقت إعادة تعبئة البنادق الرشاشة، كما يملك فيكتور أزياء حصرية وحينما تقوم بترقية مستواك ستحصل على رموز تعبيرية وأصوات مميزة.

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