لينوفو تطلق منبهاً ذكياً يدعم “غوغل أسيستنت”

كشفت شركة لينوفو الصينية عن منبه ذكي مميز يدعم المساعد الصوتي غوغل أسيستنت أطلقت عليه اسم Smart Clock.

وزودت الشركة الصينية المنبه الذكي بشاشة IPS قياس 4 بوصة، تتيح للمستخدم الفرصة لكي يتحكم بالمنبه من خلال الأوامر الصوتية واللمس.

وسيحتوي المنبه على سماعة بقوة 6 واط، ومنفذ USB تم تركيبه في الجانب الخلفي للمنبه يستخدم لشحن الهواتف الذكية.

ومن خلال المنبه الجديد سيكون المستخدم قادرا على استقبال محطات الراديو، وبث الموسيقى.

وأضافت الشركة الصينية للمنبه زرا مخصصا لكتم صوت الميكرفون، كما أنها لم تزود المنبه بكاميرا مدمجة لكي تحمي خصوصية المستخدم.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق المنبه الذكي الجديد بسعر 80 دولارا أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية