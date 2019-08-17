عروسان بخيلان يطعمان المدعوين “بقايا الأكل”

في إطار سعيهما لتوفير الأموال والحد من النفقات قام عروسان بريطانيان بإطعام المدعوين لحفل زفافهما بقايا الطعام.

حيث لجأ العروسان كايلي وجو تيلستون إلى ريل جاك فود بروجيكت الذي يدير مشروع مجموعة من المطاعم، ويقوم ببيع بقايا الوجبات عوضا عن رميها.

وبالفعل نجح العروسان في إقامة حفل زفاف ناجح في قاعة فيكتوريا في سالتير الواقعة غرب يوركشاير، وحضر حفل الزفاف حوالي 280 شخصا.

واحتوى الحفل على بوفيه مفتوح معد من بقايا الطعام، وشمل على عدد كبير من الأصناف كالأسماك، اللحوم، الدجاج، بالإضافة إلى مجموعة من الأطعمة النباتية والخالية من الغلوتين.

وعبّر العروسان عن سعادتهما بتقديم طعام عرسهما من بقايا الطعام، وقالا إن هذا الأمر ينسجم مع مبادئهما القائمة على الحد من الهدر.

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