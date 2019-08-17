شركة صينية تعاقب موظفيها بـ”طريقة غريبة”

عاقبت شركة صينية متخصصة في بيع مواد البناء عددا من موظفيها على تقصيرهم في العمل بطريقة غريبة للغاية.

حيث اضطر الموظفون لشرب دم الدجاج، وأكل السمك الحي ليكون هذا الأمر بمثابة حافزا لهم ليعملوا بجد أكبر، ويزيدوا مبيعاتهم.

وانتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر من خلاله الموظفون وهم يقومون بتنفيذ العقوبة الأمر الذي عرض الشركة الواقعة في مدينة غويتشو الصينية لانتقادات كبيرة.

ولم تنكر الشركة الصينية الأمر، وقالت إنها نفذت العقوبة بحق موظفيها المقصرين يوم 4 أغسطس الجاري.

ونفت الشركة الصينية الأخبار التي راجت حول إجبارها الموظفين على تنفيذ العقوبة، وقالت إن الموظفين المقصرين نفذوا العقوبة بشكل طوعي ودون أي إكراه.

الجدير بالذكر أن هذه الأنواع من العقوبات شائعة في الصين على الرغم من محاربة السلطات لها.

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