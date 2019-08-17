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شركة صينية تعاقب موظفيها بـ”طريقة غريبة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاقبت شركة صينية متخصصة في بيع مواد البناء عددا من موظفيها على تقصيرهم في العمل بطريقة غريبة للغاية.

حيث اضطر الموظفون لشرب دم الدجاج، وأكل السمك الحي ليكون هذا الأمر بمثابة حافزا لهم ليعملوا بجد أكبر، ويزيدوا مبيعاتهم.

وانتشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر من خلاله الموظفون وهم يقومون بتنفيذ العقوبة الأمر الذي عرض الشركة الواقعة في مدينة غويتشو الصينية لانتقادات كبيرة.

ولم تنكر الشركة الصينية الأمر، وقالت إنها نفذت العقوبة بحق موظفيها المقصرين يوم 4 أغسطس الجاري.

ونفت الشركة الصينية الأخبار التي راجت حول إجبارها الموظفين على تنفيذ العقوبة، وقالت إن الموظفين المقصرين نفذوا العقوبة بشكل طوعي ودون أي إكراه.

الجدير بالذكر أن هذه الأنواع من العقوبات شائعة في الصين على الرغم من محاربة السلطات لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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