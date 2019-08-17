شركة HTC تستعد لإطلاق هاتف بثلاث كاميرات خلفية

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إعلان شركة HTC عن هاتف ذكي جديد سيطلق عليه اسم Wildfire X.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Media Tek Hello P2، وسيحتوي على مستشعر للبصمات، وخدمة My Buddy، التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ، وتساعد المستخدم على طلب المساعدة من الأصدقاء والنجدة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء، الغبار، الصدمات، الخدوش، وبشاشة OLED مقاس 6.22 بوصة تحتوي على كاميرا مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

وسيأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميغا بيكسل، الثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بأحجام مختلفة 3264128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بمساحة 4 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 3300 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع.

يذكر أن التقارير لم تستطع تحديد موعد إطلاق الجهاز الجديد في الأسواق، ولا سعره.

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