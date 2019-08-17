“ديل” تطلق مجموعة حواسيب لعشاق الألعاب

أماطت شركة “ديل” البريطانية اللثام عن مجموعة حواسيب متطورة أطلقت عليها اسم Alienware 15 R4، مخصصة لعشاق الألعاب.

وستأتي الحواسيب الجديدة بوزن 3 كيلوغرامات، وبشاشة مقاس 15.6 بوصة، ودقة عرض 1080*1920 بيكسل.

وستعمل الحواسيب الجديدة بمعالجات Intel Corei9-8950 HK، وIntel Core i7-8750 ، ومعالج رسوميات GeForce GTX 1080 وNVidia GeForce 1070.

أما بالنسبة للأقراص الداخلية فستأتي بمساحة تتراوح ما بين 256 غيغا بايت و1 تيرا بايت في حين ستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 16 و32 غيغا بايت.

وستحتوي الأجهزة الجديدة على لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية، وبطارية تجعلها تعمل لعدة ساعات متواصلة، بالإضافة إلى وجود شرائح تجعلها تعمل بشكل متوافق مع شبكات البلوتوث وWi-Fi.

وزودت “ديل” أجهزتها الجديدة بمنفذ USB، ومنفذ USB-Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ HDM2.0، ومنفذ Mini DisplayPort.

يذكر أن الشركة البريطانية لم تحدد موعد إطلاق الحواسيب الجديدة في الأسواق، كما لم تفصح عن سعرها.

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