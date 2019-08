لماذا قررت المحكمة حبس الفنان أحمد الفيشاوي؟

قامت محكمة الأسرة في حي الخليفة بالقاهرة بالحكم على الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة شهر واحد، لامتناعه عند سداد نفقة ابنته لينا من زوجته المطلقة هند الحناوي.

حيث بدأت المحكمة المذكورة، يوم الخميس بالنظر في الدعوى المقدمة من هند الحناوي، التي طالبت فيها، مطلقها أحمد الفيشاوي، بالإنفاق على ابنتهما ودفع مصروفات دراستها بلندن.

هذا ويترتب على الفيشاوي، تسديد نفقة مقررة بحكم قضائي واجب النفاذ، تبلغ قيمتها الإجمالية 234699 جنيهاً، وقد تم إبلاغه سابقاً بالقرار، وأثبتت التحريات قدرته على الدفع.

