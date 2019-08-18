“خبر سار” لعشاق يوتيوب

أعلنت شركة يويتوب عن توفيرها للمحتوى الحصري بشكل مجاني لجميع المشتركين بدءا من تاريخ 24 سبتمبر القادم.

وأكدت الشركة ظهور الإعلانات لدى عرض المحتوى الحصري بشكل مجاني، أما في حال أراد الشخص مشاهدة المحتوى الحصري دون إعلانات فعليه أن يشترك بقناة يوتيوب Premium بقيمة 12 دولارا شهريا.

كما سيحصل المشترك في قناة Premium على عدد من الميزات الأخرى، حيث سيتم عرض المسلسلات والبرامج الحصرية فور صدورها، كما سيكون قادرا على تنزيلها ومشاهدتها دون إنترنت، بالإضافة إلى إمكانية تحميل 500 أغنية من قوائم التشغيل والإعجابات، بينما لن يتمتع الشخص الذي يشاهد المستوى الحصري بشكل مجاني بهذه الميزات.

يذكر أن الأخبار تتضارب حول إمكانية عرض يوتيوب لجميع المحتوى الحصري بشكل مجاني أو أنها ستكتفي بعرض جزء منه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية