شاومي تكشف عن “مكنسة روبوت” متطورة

كشفت شركة شاومي الصينية عن موديل حديث ومتطور من المكنسة الكهربائية الروبوت Mijia.

وزودت الشركة الصينية المكنسة الجديدة بنظام كشف بالليزر، وبـ3 أوضاع للتنظيف هي: الشفط والمسح، الشفط فقط، والمسح فقط.

ولكي يحصل المستخدم على وضع المسح فقط يجب أن يضيف للمكنسة خزان ماء مستقل بسعة 550 ملم لا يتم توريده مع الروبوت.

وتتميز المكنسة الجديدة بنظام الكشف بالليزر لمسافة 8 متر، وبإمكانية وصلها بتطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية لسهولة التحكم بها.

ومن خلال التطبيق سيكون المستخدم قادرا على معرفة حالة التنظيف، وعلى برمجة المكنسة آليا أو يدويا، بالإضافة إلى إمكانية وضع برنامج مخصص للتنظيف.

وتحتوي المكنسة الجديدة على بطارية تتيح لها العمل لمدة 110 دقيقة، قبل أن تعود المكنسة بشكل آلي لقاعدة الشحن.

وألحقت الشركة الصينية بمكنستها الجديدة خزان مياه، ووعاء بسعة 55 مل مخصص لجمع الغبار.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق المكنسة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 250 دولارا أميركيا.

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