شركة سناب تطلق جيلا جديدا من نظاراتها الذكية

أعلنت شركة “سناب” المالكة لتطبيق “سناب شات” عن الجيل الجديد من نظاراتها الذكية، حيث جاءت على شكل نظارة شمسية تقليدية بتصميم عصري جميل، وحملت اسم Spectacles 3.

وتتميز النظارة الجديدة باحتواء هياكلها على عدد من الكاميرات التي تساعد الشخص على توثيق الصور والفيديوهات ومزامنتها مع الحواسيب والأجهزة الذكية.

وستبلغ دقة الصور الملتقطة بهذه الكاميرات 16421642بيكسل، في حين ستصل دقة الفيديوهات الملتقطة إلى 12161216 بيكسل.

ومن ميزات النظارة الجديدة قدرتها على التعامل بشكل مباشر مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، حيث تقوم بعرض الصور الملتقطة بعناصر من تلك التقنيات على العدسات المقابلة لعين المستخدم بشكل مباشر.

وستأتي النظارة الجديدة بذاكرة داخلية قادرة على استيعاب 100 دقيقة فيديو، و1200 صورة، كما ستحتوي على بطارية تساعد المستخدم على التقاط 200 صورة في الشحنة الواحدة.

وزودت شركة سناب نظارتها بعدد من الميكرفونات التي تساعد المستخدم على إجراء المكالمات الهاتفية.

الجدير بالذكر أن سناب شات لم تحدد موعد إطلاق الجيل الجديد من نظارتها في الأسواق، كما أنها لم تحدد سعرها.

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