“تهمة جنائية” لأميركي احتجز حيوانات بشكل مخالف

استطاعت شرطة بلدة روميولوس الواقعة في ولاية ميتشيغن الأميركية إنقاذ حياة 300 قنفذ وعدد آخر من الحيوانات التي كانت محتجزة بأحد المراكز التجارية في البلدة.

وتحركت شرطة البلدة إلى مكان وجود الحيوانات بعد تلقيها بلاغا من شخص ما حول وجود حيوانات محتجزة بشكل غير قانوني.

وبتفتيش المكان عثرت الشرطة على 300 قنفذ، 6 أرانب، 3 إغونات، وكنغرين، وطاووس، وثعلب قطبي، بالإضافة إلى أفعى مشبكية عملاقة بطول 5 أمتار ووزن 90 كغم.

وقالت الشرطة الأميركية إن الحيوانات كانت موضوعة في ظروف مخالفة للقوانين المحلية.

الجدير بالذكر أن الشرطة الأميركية استطاعت تحديد صاحب حديقة الحيوانات غير القانونية، ووجهت له تهمة جنائية، وستقدمه للقضاء لينال عقابه.

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