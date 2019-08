تعرف على أحدث سيارات «هيونداي» من طراز الكروس أوفر

كشفت شركة هيونداي مؤخراً عن سيارة كروس أوفر مميزة يتوقع أن تصبح من بين أكثر السيارات مبيعاً في العالم.

حيث جاءت هذه السيارة التي ستحل خلفاً لمركبات CRETA الشهيرة بهيكل أنيق يميزه التصميم الغريب للمصابيح الأمامية، والسقف الذي يختلف لونه عن لون الهيكل الأساسي.

وأتت السيارة الجديدة بمقصورة غاية في التطور والحداثة، مزودة بلوحة قيادة فريدة ثبتت في منتصفها شاشة عملاقة تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في سيارات تسلا ولاند روفر الحديثة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة ومعظم تقنيات المركبة.

وستُطرح المركبة تحت اسم ix25 كما ستحصل على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.6 و 1.5 لتر بعزم 123 و115 حصاناً، ومحركات توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 150 حصاناً، لتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

