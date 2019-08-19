الكشف رسميًا عن سلسلة Galaxy Note 10

أعلنت سامسونج وبشكل رسمي قبل قليل عن سلسلة هواتف

جالكسي نوت 10 – Galaxy Note 10

مع الكثير من المزايا.

كشفت شركة سامسونج النقاب رسميًا عن أحدث هواتفها

المتمثلة في سلسلة جالكسي نوت 10 – Galaxy

Note 10 والتي تأتي لأول مرة مع شاشة Infinity-O بوجود دائرة صغيرة في منتصف الجزء العلوي

الأخير في الهاتف مع شاشة كبيرة فائقة الإمكانية وتصميم أنيق بفضل الشكل الجديد

للشاشة، وهذه المرة بطبيعة الحال كانت مختلفة لأن الشركة قررت إطلاق نسختين من

سلسلة 10 ولأول مرة في تاريخ السلسلة.

يتمتع كلا الهاتفين بتصميم نحيف وعرض 7.9مم متشابه من

ناحية الشكل والشاشة ودعمهما لقلم S Pen

لكن مع حجمين مختلفين.

كما أن الكاميرتين في الهاتفين يتميزان بفتحة مزدوجة

للعدسة مع عدسة واسعة جدًا، ميزة التركيز الحي، ومحسن الصورة.

ويضيف كلا الهاتفين أيضًا خاصية الشحن السريع جدًا وكذلك

الشحن اللاسلكي السريع مع إمكانية الشحن العكسي للهواتف الأخرى.

وبجانب ذلك، فإن سلسلة جالكسي نوت 10 تضيف نظام تبريد vapor chamber cooling system مع تقنيات

ذكاء اصطناعي أكبر، ووحدات معالجة عصبية أفضل لتوفير فرصة مثالية للمستخدمين

بالتمتع بالهاتفين لا سيما في مجال الألعاب. فضلًا عن ميزة مقاومة الماء والغبار

بتقييم IP68.

بالإضافة لذلك، تأتي سلسلة نوت 10 مع تقنية Wi-Fi 6 ومودم اتصال LTE بسرعة تصل 2.0 جيجا بايت في الثانية.

وأكملت سامسونج مزاياها الكثيرة في الهاتفين بإضافة

تقنية Dolby Atmos للصوت مع

تجربة الصوت ثلاثية الأبعاد على سماعة الأذن أو حتى خلال الاستماع الطبيعي للهاتف.

ولأول مرة في هذه السلسلة، فقد استغنت سامسونج عن منفذ

السماعة 3.5مم وستعتمد على منفذ الشحن كمنفذ مزدوج.

مزايا نوت 10 بلس – Galaxy Note 10 Plus

يأتي نوت 10 بلس مع شاشة بقياس 6.8 بوصة كأكبر شاشة في

تاريخ السلسلة على الإطلاق وهي من نوع Dynamic

AMOLED بدقة 498ppi ووضوح 3040×1440.

كما يجلب معه معالج بتقنية 7 نانو متر مع رام بسعة 12

جيجابايت، ومودم اتصال بسرعة 2.0 جيجابايت في الثانية.

ويقدم الهاتف سعات متعددة للذاكرة تصل حتى 512 جيجابايت

من المساحة الداخلية ويمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت ببطاقات الذاكرة الخارجية.

ويضيف الهاتف بطارية كبيرة هذه المرة بسعة 4,300 ملي

أمبير تقول الشركة أن شحنها 30 دقيقة سيكفي المستخدم طوال اليوم.

وهذه البطارية ستوفر خاصية الشحن السريع بقوة 45 واط وفي

نفس الوقت خاصية الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

بالحديث عن الكاميرا، فإن الهاتف يتمتع بكاميرا أمامية

بدقة 10 ميجا بيكسل مع كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة 16 ميجا بيكسل واسعة جدًا، عدسة

واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، وعدسة تيلي فوتو بدقة 12 ميجا بكسل، بجانب كاميرا إضافية

باسم DepthVision تتيح

التصوير بدقة متناهية مع إمكانية مسح المشاهد بتقنية ثلاثية الأبعاد.

يستطيع الهاتف تسجيل فيديو بتقنية HDR10+ بدقة 4K UHD، مع ميزة إضافية تسمح بتقريب صوت الفيديو

وليس الصورة فقط!

مزايا نوت 10 – Galaxy Note 10

مؤتمر سامسونج: الكشف رسميًا عن سلسلة Galaxy Note 10

مؤتمر سامسونج: الكشف رسميًا عن سلسلة Galaxy Note 10 – جالكسي

يأتي الهاتف بشاشة مع قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED وبدقة 401ppi ووضوح 2280×1080 أقل من سابقه.

كما يضيف ذاكرة رام بسعة 8 جيجا بايت مع معالج بتقنية 7

نانومتر مع سعة تخزين داخلية تصل 256 جيجابايت، بجانب مودم اتصال لنقل البيانات

بسعر 2.0 جيجا بايت في الثانية.

ويجلب الهاتف معه بطارية أصغر من الهاتف السابق مع سعة

3,500 ملي أمبير مع خاصية الشحن السريع جدًا من سامسونج.

في حين أن خاصية الشحن السريع لهذا الهاتف ستكون بقوة 25

واط، مع شحن لاسلكي بقوة 12 واط فقط.

يتمتع الهاتف بكاميرا ثلاثية في الخلف مع عدسة 16 ميجا بيكسل واسعة جدًا، عدسة واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، وعدسة تيلي فوتو بدقة 12 ميجا بكسل، فيما يحمل كاميرا بدقة 10 ميجا بيكسل في الأمام.

المصدر: عالم التقنية

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