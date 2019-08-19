“ثورة جديدة”.. السيلفي يقيس ضغط الدم

سبق وأن طورت شركة سويسرية تطبيقاً لقياس ضغط الدم عبر وضع إصبع اليد على كاميرا الهاتف المحمول تقوم بتسجيل إشارة الفيديو وثم قراءة تدفق الدم وتحويله إلى موجة نبض القلب، دون حاجة لأي أجهزة إضافية غير الهاتف الذكي.

لكن ثمة تطورا آخر طرأ على تقنيات قياس ضغط الدم وهذه المرة عبر كاميرا السيلفي الأمامية في الهاتف الذكي، والمطلوب فقط تحميل التطبيق المخصص.

بدأت الفكرة حينما كان يعمل مطورو التطبيق على تقنية لكشف الكذب من وجه الشخص، لكنها تطورت حينما لاحظوا أن كاميرا الهاتف لديها مقدرة على قياس تدفق الدم إلى الوجه عبر تطبيق على الهاتف.

ويعترف مطورو التطبيق أن التقنية حالياً لا تعمل بدقة سوى مع الأشخاص من ذوي البشرة فاتحة اللون بنسبة متوسطة التي يسهل ملاحظة تدفق الدم من أسفلها مع ضرورة أن تكون نسبة ضغط دم طبيعية نسبيا، أما أصحاب البشرة الفاتحة للغاية أو الداكنة للغاية، أو أصحاب ضغط الدم غير المستقر فعليهم انتظار النسخة الثانية من التطبيق بعد تحديثه.

وعمل على التطبيق باحثون من من جامعتي تورنتو وهانغتشو وتشجيانغ الصينيتين، وتم نشره في دورية “جمعية القلب الأميركية”.

التطبيق الذي يحمل اسم “أنورا” (Anura)- يعمل بواسطة “التصوير البصري عبر الجلد” (transdermal optical imaging).

ويقول مطورو التطبيق إنه تم فحص 1328 شخصا من كندا والصين عبر تسجيل فيديو للوجه وبلغت دقة البيانات حوالي 95 و96% مقارنة بنتائج الأجهزة التقليدية مثل قياس ضغط الدم الزئبقي.

ووفقاً للباحثين، فإن بشرة وجه الإنسان شبه شفافة، وهنا يخترق الضوء الطبقة الأولى من الجلد ثم يصل إلى صبغة الدم الحمراء تحتها. وهنا يمكن لأجهزة استشعار كاميرات الهاتف الذكي أن تقيس التغيرات في تدفق الدم أسفل الجلد.

وتم طرح التطبيق على نظامي التشغيل “iOS” و”Android”، ويمكن للنسخة المجانية للتطبيق أن تحلل مقطع الفيديو الذي تم التقاطه بحد أقصى ثلاثين ثانية وإعطاء بيانات عن مستوى التوتر والنبض، ثم سيتم تحديثه لاحقاً لقياس ضغط الدم.

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