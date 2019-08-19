جديد الموضة.. جوارب لإراحة أقدام النساء

أعلنت المصممتان مونيكا تروجانوسكا وجويل بيجملر عن تصميمها لجوارب جديدة يمكن ارتداؤها في المنزل عوضا عن الأحذية لإراحة أقدام النساء من ارتداء الأحذية الضيقة طوال اليوم.

وحملت الجوارب الجديدة اسم أفترسوكس، وتمت صناعتها من النايلون العالي الجودة، وزودت بنعل صنع من مادة البولي فينيل كلورايد.

وقالت المصممتان انهما شعرتا بمعاناة النساء من ارتداء الأحذية طوال اليوم، أو اضطرارهن للسيرة حفاة في المنزل لإراحة أقدامهن، الأمر الذي دفعهن لتصميم هذه الجوارب المريحة لهن.

وأكد المصممتان توافر الجوارب بعدة ألوان هي الأسود، والفضي والذهبي لكي تناسب جميع الأذواق.

وتوقعت المصممتان أن تحظى الجوارب الجديدة بشعبية كبيرة بين النساء، وأن يتم بيع عدد كبير منها في كافة أنحاء العالم.

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