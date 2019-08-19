نشر الفنان المصري خالد سليم على حسابه في إنستغرام عدة صور ومقطع فيديو للحفلة التي أحياها على مسرح دار أوبرا دمنهور في مصر، والتي تعرض خلالها لعدة مواقف محرجة.

حيث تفاجأ الفنان المصري بتعطّل الميكرفون أثناء غنائه لأغنية “نسم علينا الهوى”، ليقوم على الفور بمحاولة إعادة تشغيله، وبعد أن فشل في ذلك قام بوضعه في جيبه وغنى بصوته فقط وسط تصفيق حار من الجماهير.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب عشاق الفنان المصري، الذين عبروا عن سعادتهم بردة فعله السريعة، وتعامله مع الموقف بذكاء وحنكة.

يذكر أن خالد سليم سيواصل خلال الأيام القادمة تصوير مشاهده في مسلسل “بلا دليل”، كما أنه يستعد لإحياء حفل غنائي جديد في مكتبة الإسكندرية في الثلث الأخير من الشهر الجاري.

View this post on Instagram مواقف كتير ممكن الواحد يتعرض ليها على المسرح أو في أي مكان .. بس الحمدلله إن ربنا بيلهمنا ازاي ممكن نتصرف و بسرعة .. المايك توقف تماما في بداية أغنية نسم علينا الهوا .. و لكن .. الحمدلله A post shared by Khaledselimofficial خالد سليم (@khaledselimofficial) on Aug 17, 2019 at 4:04am PDT

The post خالد سليم ينقذ نفسه من موقف محرج.. شاهد appeared first on قناة 218.

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