خالد سليم ينقذ نفسه من موقف محرج.. شاهد

مواقف كتير ممكن الواحد يتعرض ليها على المسرح أو في أي مكان .. بس الحمدلله إن ربنا بيلهمنا ازاي ممكن نتصرف و بسرعة .. المايك توقف تماما في بداية أغنية نسم علينا الهوا .. و لكن .. الحمدلله

