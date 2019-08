ترامب يُعلن عن عدم رغبته بالتعامل من جديد مع شركة هواوي الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تقارير قالت أن واشنطن تعتزم تمديد الترخيص الممنوح لشركة “هواوي”، بأنه لا يريد من بلاده أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية.

حيث قال ترامب: “لا أريد التعامل أو إدارة أي عمل أو نشاط تجاري مع هواوي على الإطلاق لأسباب تتعلق بالأمن القومي”. كما أوضح أن هناك أجزاء من أعمال هواوي يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يشير إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. وبحسب تقارير إعلامية فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يوماً من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. هذا وأدرجت واشنطن هواوي في قائمتها السوداء في مايو الماضي، والتي تحظر بيع التكنولوجيا الأمريكية للشركة الصينية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية، حيث تتهم واشنطن هواوي بالتجسس.

