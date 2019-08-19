سحلية تهاجم عائلة وتقتل كلبها

شهدت محمية لون باين كوالا الواقعة في ولاية كوينز لاند الأسترالية هجوما لزحاف الغوانا على كلب من نوع Jack Russell أثناء قيامه بمطاردة الزاحف.

وفور وقوع الاشتباك بادر الزوجان المالكان للكلب بالدخول في معركة شرسة مع الغوانا لإنقاذ الكلب من بين أنيابه ومخالبه الحادة.

ونتج عن المعركة نفوق الكلب، وإصابة الزوج بتمزق وكسر في ساعده الأيمن، في حين أصيبت الزوجة بعدة جروح.

وعلى الفور قامت فرق الإنقاذ بنقل الزوجين إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب لهما.

وقال مسؤول في الحديقة إن الكلب هاجم حيوان الغوانا الذي يعد صيادا ماهرا وخطيرا، وإن الزوجين كانا محظوظين لنجاتهما من هجومه.

الجدير بالذكر أن الغوانا حيوان زاحف لاحم يقتات على لحوم الطيور، والكلاب، والقطط، والقوارض، بالإضافة إلى لحم أبناء جنسه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية