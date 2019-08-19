ألوان جديدة لأذرع التحكم في بلايستيشن

أضافت شركة سوني اليابانية ألوانا جديدة لأذرع التحكم في بلايستيشن DUALSHOCK4 بالتزامن مع إطلاقها لسماعة رأس تتناسب مع الألوان الجديدة.

وقالت الشركة إنها ستضيف لوحدات التحكم DUALSHOCK4 ألوان الأرجواني الكهربائي، والأحمر المموج بالألوان الأخرى، والتيتانيوم الأزرق، بالإضافة إلى اللون الوردي المذهب، ليصبح عدد الألوان التي توفرها سوني لوحدات التحكم هذه 29 لونا، حيث أطلقت الشركة اليابانية 25 لونا لوحدات التحكم منذ إطلاقها قبل 6 سنوات.

وبالتزامن مع إطلاق الألوان الجديدة لوحدات التحكم DUALSHOCK4 قامت سوني بإطلاق سماعة رأس جديدة وردية اللون حملت اسم Rose Gold Edition Headset لتكون متناسقة مع الألوان الجديدة التي أطلقتها سوني لوحدات التحكم.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية ستطلق وحدات التحكم DUALSHOCK4 في شهر سبتمبر القادم، في حين ستطلق السماعة في نوفمبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية