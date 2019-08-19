إنستغرام يكافح الأخبار الزائفة بطريقة جديدة

في إطار سعيها لمحاربة ومكافحة الأخبار الزائفة التي تنشر على منصة إنستغرام قامت شركة “فيسبوك” المالكة للتطبيق بتقديم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى الكاذب.

فمن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادرا على إرسال علامات تدل على أن المحتوى كاذب، ويجب أن تتم مراجعته، ليقوم الذكاء الاصطناعي بحفظ هذه الإشارات للاستفادة منها باكتشاف المحتوى الكاذب فور ظهوره.

وقالت الشركة الأمريكية إنها ستعتمد على مجموعة من المعايير من أجل تحديد الأخبار الزائفة منها عمر المنشور، وسلوك صاحب المنشور.

ولكي يبلّغ المستخدم عن وجود محتوى زائف يجب عليه النقر على القائمة الثلاثية الموجودة في الجهة اليمنى لإنستجرام، واختيار غير مناسب، ومن ثم معلومات خاطئة، ليتم تحويل المنشور للمراجعة مع التقليل من شأنه في علامات التبويب، صفحات التصنيف والاكتشاف، دون أن يتم إبلاغ صاحب المنشور إن كان منشوره قيد المراجعة، ودون أن يتم بإبلاغه بالقرار الذي اتخذ بحقه.

يذكر أن فيسبوك ستستخدم نفس المدققين الحيادين الذين تستخدمهم لمراجعة الأخبار في فيس بوك، ليقوموا بمراجعة المحتوى في إنستغرام.

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