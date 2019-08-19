“غيغا سات” تطلق هاتفا للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة غيغا سات الألمانية عن هاتف ذكي مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه اسم GX290.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media TekHelio P23 Octacore-SoC الحديث والمتطور، والذي يجعل عمل الجهاز أسرع.

ويعد الهاتف الجديد مناسبا للاستخدامات الشاقة، ومقاوما للماء والغبار وفقا معيار الحماية IP68.

وزودت الشركة الألمانية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.1 بوصة، ودقة وضوح 1560*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل، والثانية 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستأتي بحجم 32 غيغا بايت، في حين ستأتي البطارية بسعة 6200 ميلي أمبير.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر 299 يورو.

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