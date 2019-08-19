تفاصيل الموسم الثالث من لعبة “RAINBOW SIX”

أعلنت شركة Ubisoft اليوم خلال منافسة Six Major “رالي” عن التفاصيل الكاملة للموسم الثالث من محتويات العام الرابع للعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

وتقدم الإضافة في اللعبة التي جاءت تحت اسم عملية “Ember Rise” مهاجمة ومدافعاً جديدين، وهما Amaru وGoyo من البيرو والمكسيك.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتوفر خريطة “القناة” التي حظيت بتجديد كامل مع تحسين لعملية التنقل بين جميع أجزائها.

وأعلنت Ubisoft أن اللعبة ستحصل على ’تذاكر المعركة‘، مع إصدار المرحلة الأولى المجانية التي تأتي تحت اسم “نادني باسم ’هاري‘” في وقت لاحق من هذا الموسم.

كما ستتضمن التحديثات تحسين أداء اللعبة وتحسينات بشكل عام.

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