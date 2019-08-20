إضافة أكثر إثارة وتشويق للعبة Trials Rising 

تعود لعبة Trials Rising، وهي أحدث أجزاء سلسلة الدراجات النارية المنصية المفعمة بالحماس والإثارة، مع توسعتها الثانية Trials Rising Crash & Sunburn.

إضافات Crash & Sunburn تتضمن 37 مضماراً جديداً عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية، ومناظر مُحيطة باللاعب أكثر جاذبية وتفصيلاً، وفُرص خوض رحلات استكشافية جديدة، إضافة إلى تمكين اللاعبين من قيادة دراجاتهم بالأسلوب الذي يختارونه ويرونه مناسباً.

كما تقدم Crash & Sunburn دراجتين ممتعتين جديدتين مصممتين لوضع اللاعبين تحت الاختبار، وتحدّيات جديدة أكثر إثارة وتشويقاً.

ستتوفر هذه الإضافة بتاريخ 10 سبتمبر على أجهزة PS4 و Xbox و PC وكذلك Nintendo Switch كما أن اللعبة تدعم الترجمة العربية للقوائم والحوارات ويمكنك مشاهدة العرض الدعائي عبر الرابط بالأسفل:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية