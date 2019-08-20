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“سوني” تستحوذ رسميا على استوديو  Insomniac

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة سوني عن استحواذها على استوديو Insomniac Games لضمه لاستوديوهاتها العالمية.

وأشرف فريق استوديو Insomniac Games على تنفيذ الكثير من الأعمال الحصرية لأجهزة Playstation من بينها: Ratchet & Clank و Resistance ، إضافة إلى لعبة Sunset overdrive الحصرية لأجهزة Xbox.

وجاء إعلان سوني عن صفقة الاستحواذ خلال انعقاد معرض Gamescom في ألمانيا، أمس الإثنين.

وكان آخر نجاح حققه الاستوديو عبر لعبةSpider Man الحصرية لأجهزة Playstation حيث تم بيع حوالي 13 مليون نسخة منها.

وسبق أن أجرت 218 مُراجعة للعبة Spider Man  يُمكنكم الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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