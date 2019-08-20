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الإعلان عن جزء جديد من لعبة Little Nightmares

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت Bandi Namco اليوم عن إطلاقها جزءا جديدا من لعبة Little Nightmares حيث تم إنتاج اللعبة بالشراكة مع  Tarsier Studios.

ويحكي الجزء الجديد من اللعبة عن قصة الفتى Mono وهو صبي صغير محاصر في عالم مُشوّه وكريه، سيخوض مغامرة مع فتاة تُدعى Six في معطف واق من المطر الأصفر، وينطلقان معًا لاكتشاف الأسرار الكئيبة في العالم أثناء الفرار من السكان الوحوش الذين يُحاولون القبض عليهما.

في Little Nightmares II ، سيتحكم اللاعبون في Mono ، حيث تعمل Six – بطلة الجزء الأول من اللعبة كرفيقة يسيطر عليها الكمبيوتر، كما ستلعب العلاقة بين الطفلين دورًا كبيرًا في قصة اللعبة وتكشف عن آليات اللعب الجديدة حيث يجب على الأطفال العمل معاً للتجول في جميع أنحاء العالم.

وستتوفر اللعبة على أجهزة PS4 و Xbox و PC وكذلك Nintendo Switch في عام 2020 كما أن اللعبة تدعم الترجمة العربية للقوائم والحوارات ويمكنك مشاهدة العرض الدعائي بالأسفل:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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