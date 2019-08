في خطوة مُفاجئة.. إليسا تُعلن اعتزالها الغناء وتتحدث عن ألبومها الأخير

أعلنت الفنانة اللبنانية الشهيرة إليسا عن اعتزالها الغناء مباشرة عقب طرحها الألبوم القادم، في خطوة فاجأت بها جمهورها ومحبيها في أرجاء العالم العربي.

حيث كتبت إليسا في تغريدة عبر موقع “تويتر”:

“أنا أعد هذا الألبوم الجديد مع كثير من الحب والعاطفة، السبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية”.

وأضافت إليسا تقول:

“إنني أعلن ذلك بحزن شديد، لكنني على قناعة كبيرة، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن”.

هذا ولاقت تغريدة إليسا تفاعلاً كبيراً بين جمهورها العربي، الذي عبر عن حزنه وأسفه لقرارها، في حين حاول الكثيرون إقناعها بالعدول عنه.

