قصة مُحيّرة لولادة 3 توائم في أميركا

في حادثة غريبة من نوعها أنجبت امرأة أمريكية 3 أطفال دون أن تكون على علم بحملها طوال فترة الحمل.

ووقعت هذه الحادثة في مدينة ستورجيس الواقعة بولاية ساوث داكوتا الأمريكية، حيث تم نقل الأمريكية دانيت جيلنز إلى المستشفى يوم 10 أغسطس بعد معاناتها من آلام حادة في البطن.

واعتقدت السيدة الأمريكية في البداية أن سبب هذه الآلام الحصى الموجودة في الكلية قبل أن يخبرها الأطباء بأنها حامل في الأسبوع 34، وعلى وشك وضع توأم.

وأثناء الولادة تفاجأ الأطباء بوجود 3 أطفال في رحم المرأة حيث أنجبت ذكر وأنثيان، وعبروا عن دهشتهم لعدم معرفة الأم بحملها طوال فترة الحمل.

من جانبها قالت الأم إنها لم تشعر بأعراض الحمل، فلم تشعر بالدوار ولا الغيثان ولم ينتفخ بطنها كثيرا طوال مدة الحمل.

وبعد الولادة المفاجئة أطلقت دانيت وزوجها أوستن صفحة على الإنترنت لجمع الأموال لشراء مستلزمات الأطفال الجدد.

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