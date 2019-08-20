شذى حسون تصدم جمهورها بصورة من داخل المستشفى

فاجأت الفنانة العراقية شذى حسون جمهورها بنشرها لصورة على موقع إنستغرام تظهر من خلالها في سرير المستشفى محاطة بالمحاليل الطبية دون أن تكشف عن وجهها.

وقالت الفنانة العراقية إنها تعرضت لوعكة صحية أفقدتها القدرة على الحركة والسير، وتسببت بآلام شديدة لها في منطقة الظهر، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى.

وأكدت شذى حسون تحسن صحتها بعد خضوعها لعلاج مكثف داخل المستشفى، وقالت إن حالتها أصبحت مستقرة، ولكنها ستغيب عن جمهورها لمدة قليلة كي تتماثل للشفاء بشكل كامل، كما شكرت النجمة العراقية جمهورها الكبير على تعاطفه معها، وعلى دعواتهم الجميلة لها.

من جهة أخرى تفاعل عدد من الفنانين مع منشور شذى، حيث كان الفنان سعد المجرد أول من علق على منشورها وتمنى لها الشفاء العاجل، ومن ثم علقت الفنانة بوسي والنجم فايز السعيد على المنشور، لتتوالى بعدها تعليقات زملائها الفنانين الذين تمنوا لها دوام الصحة والعافية.

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